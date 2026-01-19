19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-067'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-165'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-266'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Barcelona'ya Real Sociedad'dan şok!

La Liga'da Real Sociedad deplasmanına çıkan Barcelona, 2-1'lik mağlubiyetle 9 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve Real Madrid ile puan farkını açma fırsatını değerlendiremedi.

calendar 19 Ocak 2026 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'ya Real Sociedad'dan şok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya La Liga 20. hafta maçında Barcelona deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.
 
Anoeta Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve Barcelona ligde 9 maç sonra kaybetti.
 
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikel Oyarzabal ve 71. dakikada Gonçalo Guedes kaydetti. Barcelona'nın tek golü 70. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.
 
Bu sonuçla birlikte Real Sociedad 24 puan olurken, Barcelona, Real Madrid ile puan farkı 4'e çıkarma fırsatını geri tepti ve 49 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Barcelona, Oviedo'yu ağırlayacak. Real Sociedad ise Celta'yı konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.