19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-075'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-173'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-274'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-048'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Sultanlar Ligi'nde 17. hafta mücadelesi

Liderlik yarışının kızıştığı Voleybol Sultanlar Ligi'nde heyecan 17. hafta karşılaşmaları ile hız kesmeden devam ediyor

calendar 19 Ocak 2026 10:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Ligde haftanın maç programı şu şekilde:


20 Ocak Salı:

 

13.00 Zeren Spor-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)

18.00 Göztepe-Kuzeyboru (TVF Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

21 Ocak Çarşamba:

17.00 Galatasaray Daikin-Vakıfbank (Burhan Felek Vestel)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor (Eczacıbaşı)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
