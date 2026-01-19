Yusuf Demir'in talipleri 1. Lig'den

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bir kez daha yolların ayrılacağını vurguladığı Yusuf Demir'e Süper Lig'den talip çıkmadı.
Genç oyuncu hâlâ ayrılmama konusunda direniyor.
Edinilen bilgiye göre Yusuf Demir'e şu ana kadarki en sıcak ilgi 1. Lig temsilcisi Amedspor'dan…
Ayrıca Iğdır FK'nın da Yusuf için devrede olduğu konuşuluyor.
