19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

EuroLeague'de 7. kez çift maç haftası!

EuroLeague'de bu sezon 7. kez çift maç haftası, kıran kırana geçen karşılaşmalara ev sahipliği yapacak

calendar 19 Ocak 2026 11:18 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 11:25
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
EuroLeague'de 7. kez çift maç haftası!
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 23. hafta müsabakaları 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günü, 24. hafta karşılaşmaları ise 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 20 ocak Salı günü TSİ 20.30'da İsrail'in Hapoel IBI takımıyla Bulgaristan'da karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 16 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da bekleneni veremeyen lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de oynadığı son 6 maçı kaybetti.

 


Fenerbahçe'nin maçları

Bu hafta ilk mücadelesinde 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, 23 Ocak Cuma günü saat 20.45'te ise İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı konuk edecek.

Bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, ligdeki 14 maçını kazanırken 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya'nın Valencia Basket takımını 82-79 yendi.

EuroLeague'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

23. hafta

20 Ocak Salı:

20.15 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Rapyd (İsrail)

20.30 Hapoel IBI (İsrail)-Anadolu Efes

20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21 Ocak Çarşamba:



22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Fenerbahçe Beko

 

24. hafta



22 Ocak Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Olympiakos

22.05 Maccabi Rapyd-Panathinaikos AKTOR

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris

22.30 Bayern Münih-Valencia Basket

22.45 Real Madrid-Monaco

23.00 Paris Basketbol-Dubai Basketbol

23 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Kosner Baskonia

22.30 Virtus Bologna-Kızılyıldız

22.30 Partizan-Hapoel IBI

22.45 LDLC ASVEL-Barcelona

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
