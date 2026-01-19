EuroLeague'de 7. kez çift maç haftası!

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 20 ocak Salı günü TSİ 20.30'da İsrail'in Hapoel IBI takımıyla Bulgaristan'da karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 16 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da bekleneni veremeyen lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de oynadığı son 6 maçı kaybetti.Bu hafta ilk mücadelesinde 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, 23 Ocak Cuma günü saat 20.45'te ise İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı konuk edecek.Bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, ligdeki 14 maçını kazanırken 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya'nın Valencia Basket takımını 82-79 yendi.EuroLeague'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:20.15 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Rapyd (İsrail)20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)22.30 Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan)22.30 Valencia Basket (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)22.30 Barcelona (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)22.45 Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)22.05 Maccabi Rapyd-Panathinaikos AKTOR22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris22.30 Bayern Münih-Valencia Basket22.45 Real Madrid-Monaco23.00 Paris Basketbol-Dubai Basketbol22.30 Virtus Bologna-Kızılyıldız22.30 Partizan-Hapoel IBI22.45 LDLC ASVEL-Barcelona