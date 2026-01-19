19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-074'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-172'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-273'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-047'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık ikinci turundaki rakibi dünyada 74 numarası Anna Bondar oldu.

calendar 19 Ocak 2026 11:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turunda Macar Anna Bondar ile eşleşti.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar ilk tur mücadelesinde dünya 74 numarası Bondar ile klasmanın 182. basamağındaki ABD'li Elizabeth Mandlik karşılaştı.

Bir saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Bondar, adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez ile Anna Bondar arasındaki ikinci tur müsabakası, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
