19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-075'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-173'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-274'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-048'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Sadio Mane: "Erkek gibi oynayacağız! Hakem de hata yapar"

Senegal ile Fas arasındaki olaylı Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Sadio Mane tavırları ve konuşmasıyla öne çıkan isim oldu.

calendar 19 Ocak 2026 10:24
Haber: Sporx.com dış haberler
Sadio Mane: 'Erkek gibi oynayacağız! Hakem de hata yapar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Kongolu hakem Jean Jacques Ndala'nın kararlarına tepki gösteren ve sahadan çekilen Senegal'i tekrar maça çıkaran Sadio Mane açıklamalarda bulundu.

90+3'te gollerinin iptal edilmesinin ardından 90+8'de Fas lehine verilen penaltı krize yol açtı. Teknik direktör Pape Thiaw, takımı sahadan çekti ve birkaç futbolcu haricinde herkes soyunma odasına gitti.

MANE: "ERKEKLER GİBİ OYNAYACAĞIZ"


Senegal'in kaptanı Sadio Mane, soyunma odasına gitti ve takım arkadaşlarını ikna ederek geri dönmelerini sağladı. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Senegalli oyunculara seslenen Mane, "Erkekler gibi oynayacağız!" dedi.

Senegal'in sahaya dönmesinin ardından Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını kaleci Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. 94. dakikada Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.



"HAKEM DE HATA YAPAR!"

Finalin ardından "Neden takım arkadaşlarınız gibi soyunma odasına gitmek istemediniz?" sorusunu yanıtlayan Sadio Mane "Çünkü hakem de tıpkı bizler gibi hata yapabilir; onu yargılamak bize düşmez. Ve her şeyden önemlisi, bunu dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yaptım.. Maçı izlemek istiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Sadio Mane'nin final karşılaşmasındaki yapıcı ve olgun tutumu, dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı.

Öte yandan Sadio Mane, Afrika Uluslar Kupası'nın en değerli oyuncusu seçildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.