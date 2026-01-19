19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-069'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-167'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-268'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Göztepe Başkanı Ankersen'den takıma ve taraftara destek!

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, sezonun genel gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu

calendar 19 Ocak 2026 10:59 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 11:00
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
Göztepe Başkanı Ankersen'den takıma ve taraftara destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de ikinci yarıya Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen değerlendirmelerde bulundu. İzmir'e gelen Ankersen, sezonun ilk yarısını harika geçirdiklerini dile getirdi.

Puan tablosunda 4'üncü sırada olduklarını hatırlatan Rasmus Ankersen, "Takım ara dönemde iyi bir hazırlık süreci geçirdi. İstediğimiz yeni oyuncuları kadromuza kattık ve en yüksek verimi almak için onları sezon başında takıma dahil ettik. Bence sezonun ikinci yarısı için saldırmaya hazırız" dedi.

Tüm camianın ortak bir hedefi olduğunu dile getiren Ankersen, "Avrupa'ya gitme hakkı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kolay olmayacak. Yolda bazı engellerle karşılaşacağız. Önemli olan, sezonun ikinci bölümüne, son birkaç yıldır hissettiğimiz ve gösterdiğimiz birliktelik ruhuyla başlamak. Birlikte pek çok anı paylaştık. Uzun yıllardan sonra ilk kupa yarı finalinden Romulo'nun satışına kadar Göztepe'yi gerçekten saygı duyulan ve güvenebileceğiniz bir kulüp haline getirmek için çalıştık" diye konuştu.

'BİRLİKTELİK RUHUYLA SALDIRIN'


Geçen sezon 11 maçlık kazanamama serisi yakaladıklarını ancak bu süreçte taraftardan büyük destek gördüklerini anlatan Ankersen, "Bu bizim için dönüm noktası oldu. O zor dönemde taraftarlar, oyuncular ve teknik ekip arasında hissettiğim birliktelik ruhudur. O birliktelik başarının anahtarı olacaktır. Tüm Göztepe taraftarına sesleniyorum. Sezonun ikinci bölümüne bu birliktelik ruhuyla saldırın. Çünkü bunu yaparsak istediğimiz hedeflere ulaşma konusunda çok güçlü bir yansımızın olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.