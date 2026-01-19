19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-066'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-164'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-265'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iddialı: "Farkı eritebiliriz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarının ilk maçı öncesinde iddialı konuştu. Tecrübeli teknik adam, zirveyle aradaki farkın bu süreçte daralacağına inandığını ifade etti.

19 Ocak 2026 08:53
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iddialı: 'Farkı eritebiliriz'
Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Kayserispor ile karşılaşacak.

Son sekiz resmi maçında mağlubiyet yaşamayan siyah beyazlılar, bu serisini devam ettirmek istiyor.

Evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde altı, kupada da iki maça çıkan siyah beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi.

OYUNCULARININ MOTİVASYONUNU ARTIRDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, zirveyle aradaki farkı mümkün olduğunca eritmek istediğini belirterek, oyuncularının motivasyonunu artırmaya çalıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
