Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iddialı: 'Farkı eritebiliriz'

Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Kayserispor ile karşılaşacak.



Son sekiz resmi maçında mağlubiyet yaşamayan siyah beyazlılar, bu serisini devam ettirmek istiyor.



Evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde altı, kupada da iki maça çıkan siyah beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi.



OYUNCULARININ MOTİVASYONUNU ARTIRDI



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, zirveyle aradaki farkı mümkün olduğunca eritmek istediğini belirterek, oyuncularının motivasyonunu artırmaya çalıştı.



