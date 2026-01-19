19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-066'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-164'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-265'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Alperen Şengün'den Pelicans karşısındaki galibiyete 21 sayılık katkı sağladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 119-110 mağlup etti.

calendar 19 Ocak 2026 11:04
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Alperen Şengün, Pelicans karşısında 21 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Rockets'ta Jabari Smith 32 sayı, Amen Thompson 20 sayı, Kevin Durant ise 18 sayı kaydetti.


Durant'ın, maçın bitimine 15 saniye kala NBA kariyerinde normal sezonda en fazla sayı atanlar listesinde efsanevi oyuncu Dirk Nowitzki'yi (31 bin 560 sayı) geçmek için bir sayıya ihtiyacı vardı ve serbest atış çizgisine geldi.

NBA'de 15 kez All-Star seçilen oyuncu, iki serbest atış da sayıya çevirdi ve NBA kariyerinde normal sezonda 31 bin 562 sayıya ulaştı.

Listede, Durant'ın bir sonraki hedefi olan Michael Jordan ise normal sezonda 32 bin 292 sayıyla listede beşinci sırada yer alıyor.

Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin 21 sayı ve Zion Williamson'ın 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

- Luka Doncic, LeBron James, ve Deandre Ayton'tan toplamda 74 sayı

Los Angeles Lakers konuk ettiği Toronto Raptors'ı 110-93 mağlup etti.

Luka Doncic 25 sayı, LeBron James 24 sayı ve Deandre Ayton 25 sayı ile toplamda 74 sayı atarak Lakers'i galibiyete taşıdı.

Raptors'ta Scottie Barnes 22 sayı, Sandro Mamukelashvili ise 20 sayı attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
