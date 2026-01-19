19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-077'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-175'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-276'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-050'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı 20 Ocak Salı günü başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, 20 Ocak Salı günü oynanacak maçlarla açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.



Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20 Ocak Salı:

18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)

23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)

- 21 Ocak Çarşamba

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya)

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
