19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-076'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-174'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-275'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-049'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı, saldırıyı kınadı

19 Ocak 2026 11:32
Haber: AA
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadıkları maçın ardından kulüp başkanları Ertuğrul Doğan'ın aracına yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Ören, yaptığı açıklamada, futbolun her şeyden önce centilmenlik, saygı ve ortak bir spor kültürünün ifadesi olduğunu belirtti.

Kazanmak kadar kaybetmenin, sevinç kadar sükunetin de bu oyunun doğasında bulunduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ören, "Ancak hangi sonuç ortaya çıkarsa çıksın, futbolun asla kabul edemeyeceği tek şey şiddettir. Kocaelispor deplasmanı sonrasında, bir grup tarafından yönetim kurulu başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı açık ve net bir biçimde kınıyoruz." ifalerini kullandı.

Bu tür davranışların spor ahlakı ve futbolun birleştirici ruhuyla bağdaşmadığını anlatan Ören, şunları kaydetti:


"Şiddet ve provokasyon tribünlerin coşkusunu değil, sporun özünü ve toplumun vicdanını yaralamaktadır. Unutulmamalıdır ki futbol, rekabetin yanı sıra hoşgörüyü ve sağduyuyu da içinde barındırır. Provokasyonla beslenen şiddet yalnızca kulüplere değil, spora gönül veren milyonların ortak değerlerine de zarar vermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' Bizler de aynı anlayışla, taraftarın centilmenini, ahlaklısını ve sevgisini isteriz. Şiddeti değil, sevgiyi savunuruz."



Mahmut Ören, spor kamuoyunu, kulüpleri ve taraftarları sağduyuya davet ettiklerini, sporda kalıcı olan şeyin sevgi ve barış olduğunu vurguladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
