19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-077'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-175'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-276'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-050'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Yiğit Efe Demir: "Biz Fenerbahçe'yiz, atacağız!"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir, 3-2 kazandıkları Alanyaspor maçı sonrası "Geriye düşebiliriz, ama öne geçmesini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

 Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de stoper Yiğit Efe Demir, geriye düşmelerine rağmen kazanmasını bildiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki stoper, maçta yaşadığı sakatlıkla ilgili "Galibiyeti alınca hiç acı hissedilmiyor, sıkıntı yok. Galibiyet için çok çok mutluyum. Oyuna girdiğimde 2-1 gerideydik, hocam bana güvendi. Bir şeyleri değiştireceğimi düşündü. Formasyonu değiştirdi." dedi.

Yiğit Efe, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun kendisiyle ilgili "geleceğin yıldızı" yorumu hakkında "Hocama çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceleri için. Bütün sezon antrenmanlarda da bana bu desteğini hissettiriyor, sürekli konuşuyor. Ben de onun güvenini boşa çıkarmayacağım, aynı şekilde devam edeceğim." diye konuştu.


Takımda motivasyonun çok yüksek olduğunu anlatan Demir, "Geriye düşsekte biliyoruz ki biz Fenerbahçeyiz atacağız. Önde zaten çok yetenekli oyuncularımız var. Skoru değiştirecek oyuncularımız var. Arkalarından da biz onlara destek veriyoruz, güçlendiriyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımlarda bu tarz maçlar olabiliyor. Geriye düşebiliriz, ama öne geçmesini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuna girmesinin ardından 3'lü savunmaya döndüklerini aktaran Demir, "Daha fazla oyuncu ile hücüm yapma şansımız oldu. Önde fazlalığımızı kullandık." değerlendirmesiyle sözlerini tamamladı.

1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
