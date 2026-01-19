19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-073'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-171'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-272'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-046'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

NBA'de Grizzlies, Londra'daki maçta Magic'i farklı yendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2019'dan bu yana oynanan ilk NBA normal sezon maçında Grizzlies, Magic'i 126-109 mağlup etti- Eski NBA oyuncularının yanı sıra futbol dünyasından Thierry Henry, Marcelo, Curtis Jones, Virgil van Dijk, Declan Rice, William Saliba ve Formula 1 pilotu Kimi Antonelli de maçı izleyenler arasında yer aldı

calendar 19 Ocak 2026 09:50
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de Grizzlies, Londra'daki maçta Magic'i farklı yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Orlando Magic'i 126-109 mağlup etti.

Avrupa turnesi kapsamında Memphis Grizzlies ile Orlando Magic, İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da karşı karşıya geldi.

Rakiplerine 20 farklı üstünlük sağladığı son 3 maçından ikisini kaybeden Grizzlies, Londra'da 33 sayıya kadar çıkardığı farkı karşılaşma boyunca korumasını bildi ve sezonun 18. galibiyetini aldı.


Grizzlies, takıma dönen All-Star yıldızı Ja Morant'ın 24 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, Jock Landale'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve Jaren Jackson Jr.'ın 17 sayısıyla galibiyete uzandı.

Anthony Black'in 19 sayıyla en skorer isim olduğu Magic'te ise Wendell Carter Jr. 18 sayı, 7 ribaunt, Paolo Banchero 16 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynadı.

- O2 Arena'da yıldızlar geçidi

2019'dan bu yana Londra'da oynanan ilk NBA normal sezon maçında 18 bin 424 sporsever tribünleri doldururken mücadeleyi çok sayıda ünlü isim de salonda takip etti.

NBA eski oyuncuları Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, eski Fransız futbolcu Thierry Henry, Brezilyalı eski futbolcu Marcelo, Liverpoollu yıldızlar Curtis Jones ve Virgil van Dijk, Arsenalli Declan Rice ve William Saliba, Formula 1 takımlarından Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan karşılaşmayı izleyen isimler arasında yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.