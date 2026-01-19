19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-066'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-164'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-265'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Beşiktaş'tan transferde Kristjan Asllani hamlesi!

Beşiktaş'ta orta saha transferi için aday Torino forması giyen Kristjan Asllani oldu.

19 Ocak 2026 08:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan transferde Kristjan Asllani hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Kristjan Asllani geldi.

Beşiktaş, orta saha takviyesinde uzun süre Salih Özcan için görüşmelerde bulunmuştu. Ancak milli futbolcunun menajerinin 4 milyon Euro maaş ve imza parası isteği sonrası görüşmeler durdu. Alternatiflere yönelen siyah-beyazlılarda yeni rota Serie A'da Torino forması giyen Kristjan Asllani.

Sezonun başında bonservisinin bulunduğu Inter'den Torino'ya kiralanan ancak bu ekipte de istediği ortamı bulamayan Arnavut oyuncu yeni kulüp arayışında.... İtalya'dan Genoa ve İspanya'dan ise Girona'nın ilgilendiği 23 yaşındaki orta saha için Beşiktaş mali şartlarda bilgi aldı. Futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bakarken taraflar masaya oturdu ve ortak nokta arayışına girdi.


Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan oyuncu 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
