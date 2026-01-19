19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-074'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-172'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-273'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-047'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Olaylı finalde bir garip olay: Havlu krizi!

Faslı top toplayıcılar, defalarca kez Edouard Mendy'nin havlusunu aldı. Senegal tarafı, çareyi yedek kaleci Yehvann Diouf'u havluya nöbetçi dikmekte buldu ama mücadele yerlerde sürüklenerek devam etti.

calendar 19 Ocak 2026 10:56
Fotoğraf: AA
Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinde havlu krizi de yaşandı.

Senegal, 90+3'te attıkların golün iptali ve ardından 90+8'de ev sahibi Fas lehine verilen penaltı sonrası sahadan çekilmiş, 15 dakika sonra geri dönmüş ve uzatmalarda şampiyon olmuştu.

Maç içerisinde de büyük bir havlu krizi yaşandı. Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin kale ağlarına koyduğu ve aşırı yağışlı hava nedeniyle sık sık eldivenlerini sildiği havlu, Faslı top toplayıcılar tarafından en az 8-9 kez alındı. Havluları aldıktan sonra da geri isteyen Mendy'e el hareketleri yapıldı.


Senegal tarafı, çözümü yedek kaleci Yehvann Diouf'u havlunun başına nöbetçi gibi dikmekte buldu. Faslı top toplayıcılar bu kez de havluyu alabilmek için Yehvann Diouf'u yerlerde sürükledi.

Havluyu kaptırmamak için büyük bir mücadele veren Diouf, 2-3 Faslı top toplayıcıyla girdiği mücadeleyi dakikalar boyunca sürdürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
