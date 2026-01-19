Olaylı finalde bir garip olay: Havlu krizi!

Faslı top toplayıcılar, defalarca kez Edouard Mendy'nin havlusunu aldı.



🇸🇳Sonrasında Senegal yedek kalecisi Yehvann Diouf, Edouard Mendy'nin havlusunu için savaş verdi, yerlerde sürüklendi ama yine de o havluyu kaptırmadı.pic.twitter.com/6CQRmbovHR



Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinde havlu krizi de yaşandı.Senegal, 90+3'te attıkların golün iptali ve ardından 90+8'de ev sahibi Fas lehine verilen penaltı sonrası sahadan çekilmiş, 15 dakika sonra geri dönmüş ve uzatmalarda şampiyon olmuştu.Maç içerisinde de büyük bir havlu krizi yaşandı. Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin kale ağlarına koyduğu ve aşırı yağışlı hava nedeniyle sık sık eldivenlerini sildiği havlu, Faslı top toplayıcılar tarafından en az 8-9 kez alındı. Havluları aldıktan sonra da geri isteyen Mendy'e el hareketleri yapıldı.Senegal tarafı, çözümü yedek kaleci Yehvann Diouf'u havlunun başına nöbetçi gibi dikmekte buldu. Faslı top toplayıcılar bu kez de havluyu alabilmek için Yehvann Diouf'u yerlerde sürükledi.Havluyu kaptırmamak için büyük bir mücadele veren Diouf, 2-3 Faslı top toplayıcıyla girdiği mücadeleyi dakikalar boyunca sürdürdü.