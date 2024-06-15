Trabzonspor, Muhammed Cham transferinde sona yakın

Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham'ı transfer etmeye çok yaklaştı.
CLERMONT İLE ANLAŞMA YAKIN
Kuzey Ekspres'in haberine göre; Fransa Ligue 1'de küme düştükten sonra Muhammed Cham'ı ucuza bırakmak istemeyen Clermont yönetiminin yüksek bonservis talebi devam etse de yapılan pazarlıklar sonucunda iki kulüp arasındaki rakamsal farklılıkların düşük bir seviyeye indiği öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Muhammed Cham için şartları zorlayan Bordo Mavililer, transferi kısa süre içerisinde bitirip sezon öncesi kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde Muhammed Cham transferinden sonuç alması bekleniyor.
TRABZONSPOR'A GELMEK İÇİN GÜN SAYIYOR
23 yaşındaki Avusturyalı on numara da Trabzonspor'a gelmek için adeta gün sayıyor. Kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını bekleyen Cham, tatilini aynı zamanda bireysel antrenmanlar yaparak değerlendiriyor.
Kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanan Muhammed Cham hem mental hem de fiziksel olarak kendini hazır tutuyor.
CLERMONT İLE ANLAŞMA YAKIN
Kuzey Ekspres'in haberine göre; Fransa Ligue 1'de küme düştükten sonra Muhammed Cham'ı ucuza bırakmak istemeyen Clermont yönetiminin yüksek bonservis talebi devam etse de yapılan pazarlıklar sonucunda iki kulüp arasındaki rakamsal farklılıkların düşük bir seviyeye indiği öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Muhammed Cham için şartları zorlayan Bordo Mavililer, transferi kısa süre içerisinde bitirip sezon öncesi kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde Muhammed Cham transferinden sonuç alması bekleniyor.
TRABZONSPOR'A GELMEK İÇİN GÜN SAYIYOR
23 yaşındaki Avusturyalı on numara da Trabzonspor'a gelmek için adeta gün sayıyor. Kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını bekleyen Cham, tatilini aynı zamanda bireysel antrenmanlar yaparak değerlendiriyor.
Kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanan Muhammed Cham hem mental hem de fiziksel olarak kendini hazır tutuyor.