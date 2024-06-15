Beşiktaş'ta ikna turları sürüyor

Beşiktaş, Alman devi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Marco Reus için yeniden girişimler başlayacak.
Sarı Siyahlı ekipteki son sezonunda Devler Ligi finali oynama başarısı gösteren tecrübeli oyuncu için şartlar konuşulacak.
35 yaşındaki oyuncu, maddi anlamda ikna edilebilirse Kara Kartal'ın formasını giyebilir.
MLS'TEN DE TALİPLERİ VAR
Marco Reus, Beşiktaş'ın yanı sıra LA Galaxy, Inter Miami gibi takımlar tarafından da takip ediliyor.
35 yaşındaki Alman 10 numaranın kısa süre içerisinde gideceği takımı açıklaması bekleniyor.
42 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
Sarı Siyahlı ekipteki son sezonunda Devler Ligi finali oynama başarısı gösteren tecrübeli oyuncu için şartlar konuşulacak.
35 yaşındaki oyuncu, maddi anlamda ikna edilebilirse Kara Kartal'ın formasını giyebilir.
MLS'TEN DE TALİPLERİ VAR
Marco Reus, Beşiktaş'ın yanı sıra LA Galaxy, Inter Miami gibi takımlar tarafından da takip ediliyor.
35 yaşındaki Alman 10 numaranın kısa süre içerisinde gideceği takımı açıklaması bekleniyor.
42 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.