Beşiktaş'ta ikna turları sürüyor

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelikli hedeflerden olan Marco Reus'u ikna etme süreci devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta ikna turları sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2024 09:20
Son güncelleme 15 Haziran 2024 09:25
Beşiktaş, Alman devi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Marco Reus için yeniden girişimler başlayacak.

Sarı Siyahlı ekipteki son sezonunda Devler Ligi finali oynama başarısı gösteren tecrübeli oyuncu için şartlar konuşulacak.



35 yaşındaki oyuncu, maddi anlamda ikna edilebilirse Kara Kartal'ın formasını giyebilir.

MLS'TEN DE TALİPLERİ VAR

Marco Reus, Beşiktaş'ın yanı sıra LA Galaxy, Inter Miami gibi takımlar tarafından da takip ediliyor.

35 yaşındaki Alman 10 numaranın kısa süre içerisinde gideceği takımı açıklaması bekleniyor.

42 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery