Jose Mourinho'dan, Emre Mor kararı

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim seçim sonrası düğmeye bastı.
YILDIZ İSİM İÇİN KARAR
Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Sezonu Karagümrük'te kiralık olarak tamamlayan Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kampına katılacak olan tecrübeli futbolcu hakkında son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek.
Emre Mor'u Süper Lig'den isteyen takımlar da var.
21 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan yıldız oyuncu 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim seçim sonrası düğmeye bastı.
YILDIZ İSİM İÇİN KARAR
Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Sezonu Karagümrük'te kiralık olarak tamamlayan Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kampına katılacak olan tecrübeli futbolcu hakkında son kararı teknik direktör Jose Mourinho verecek.
Emre Mor'u Süper Lig'den isteyen takımlar da var.
21 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan yıldız oyuncu 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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