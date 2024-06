Robertson: 'Almanya mükemmeldi'

EURO 2024'ün açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.



İskoçya'nın Liverpool'da top koşturan sağ beki Andrew Robertson, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"İLK YARIDA HER ŞEYİ YANLIŞ YAPTIK"



Büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Robertson, "İlk yarıda her şeyi yanlış yaptık, ortaya çıkmadık, yeterince agresif değildik ve iyi oyuncuların topla buluşmasına izin verdik. İkinci yarıda 10 kişi kaldık ve bence çocuklar gerçekten iyi mücadele etti. Burada çok iyi destekleniyoruz, bugün büyük hayal kırıklığı yarattı." dedi.



"TURNUVANIN ZORLUĞUNU HATIRLATTI"



Bu maçın, kendilerine turnuvanın zorluğunu hatırlattığını söyleyen 30 yaşındaki sol bek, "Çabuk toparlanmalıyız çünkü burada çok fazla yanlış vardı ve şimdi hızlı bir geri dönüş yapmalıyız. Belki de bu maç, turnuvanın ne kadar zorlu olduğunu bize hatırlattı." ifadelerini kullandı.



"SAHANIN HER YERİNDE MÜKEMMELLERDİ"



Rakip oyuncular hakkında da konuşan İskoç yıldız, "Almanya'nın büyük oyuncuları ortaya çıktı ve sahanın her yerinde mükemmellerdi. Sahip olduğumuz hemen hemen her şeye bir cevap verdiler. Maksimum seviyede oynadığımızı düşünmüyorum. Kendimizi toparlamalı ve yeniden başlamalıyız." sözlerini sarf etti.