Galatasaray'da bütçe dostu: Leo Dubois

Başakşehir'de sezonu kiralık geçirip geri dönen Leo Dubois, bu yaz döneminde Galatasaray'ı ekstra masraftan kurtaracak.
Fransız futbolcunun dönüşüyle Sarı-Kırmızılılar, fazladan bir bek oyuncusu almaktan vazgeçti.
Galatasaray üst seviye bir sağ bek transferi yapıp, Dubois ile hem bu bölgeyi hem de savunmanın solunu yedekleyecek.
DEVRE ARASINDA BAŞAKŞEHİR ENGELİNE TAKILMIŞTI
Cim Bom, devre arasında da Dubois'yı geri döndürmek için ciddi çaba harcamış, ancak Başakşehir engeline takılmıştı.
Fransız futbolcunun dönüşüyle Sarı-Kırmızılılar, fazladan bir bek oyuncusu almaktan vazgeçti.
Galatasaray üst seviye bir sağ bek transferi yapıp, Dubois ile hem bu bölgeyi hem de savunmanın solunu yedekleyecek.
DEVRE ARASINDA BAŞAKŞEHİR ENGELİNE TAKILMIŞTI
Cim Bom, devre arasında da Dubois'yı geri döndürmek için ciddi çaba harcamış, ancak Başakşehir engeline takılmıştı.