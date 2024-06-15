Beşiktaş'a Ante Rebic piyangosu

Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları kapsamında kadroda düşünülmeyen Ante Rebic'e Hellas Verona talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Ante Rebic piyangosu
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15 Haziran 2024 09:46
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

VERONA PEŞİNE DÜŞTÜ

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.



30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti.

Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Hırvat oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro. 

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