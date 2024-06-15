Jayden Oosterwolde'ye yakın markaj

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Jayden Oosterwolde için PSV Eindhoven, Napoli ve West Ham United sıraya girdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jayden Oosterwolde'ye yakın markaj
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15 Haziran 2024 12:37
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olan Jayden Oosterwolde için Avrupa devleri sıraya girdi.

3 DEV PEŞİNDE

PSV Eindhoven'dan sonra Napoli ve West Ham United, Hollandalı yıldız savunmacının peşine düştü.

Başkan Ali Koç, "Olağanüstü bir teklif olmadığı takdirde tüm oyuncuları elde tutmak istiyoruz." demişti ve Oosterwolde'nin bonservis bedeli 30 milyon Euro olarak belirlendi.



Jayden Oosterwolde'nin geleceğinin yaz kampında belli olması bekleniyor.

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı. 

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