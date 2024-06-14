Mike James sözleşmesini uzattı

EuroLeague'de normal sezonun MVP'si seçilen ancak Play-Off'ta Fenerbahçe'ye elenen AS Monaco yeni sezonun çalışmalarına hız verirken, yıldız ismiyle sözleşme uzattığını açıkladı.



3 YILLIK SÖZLEŞME



AS Monaco resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız oyuncusu Mike James ile sözleşme uzattığını açıkladı.



Yapılan açıklamada 33 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyruldu.



39 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 39 resmi maçta forma giyen Mike James bu karşılaşmalarda 17.9 sayı, 4.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları tutturdu.





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