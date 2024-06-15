Okan Buruk'tan Taylan Antalyalı kararı!

Galatasaray'a geri dönen kiralık oyunculara 9-18 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak kampta şans verilecek.
Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir gibi futbolcular sergileyecekleri performansla hocaları Okan Buruk'un gözüne girmeye çalışacak.
Tecrübeli hocanın, orta sahada oynayan Taylan'ı gelecek sezon takımda değerlendirmek istediği öğrenildi.
Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir gibi futbolcular sergileyecekleri performansla hocaları Okan Buruk'un gözüne girmeye çalışacak.
Tecrübeli hocanın, orta sahada oynayan Taylan'ı gelecek sezon takımda değerlendirmek istediği öğrenildi.