Okan Buruk'tan Taylan Antalyalı kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, kiralıktan geri dönen oyunculardan Taylan Antalyalı'yı gelecek sezon takımda değerlendirmek istediği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Taylan Antalyalı kararı!
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15 Haziran 2024 13:09
Galatasaray'a geri dönen kiralık oyunculara 9-18 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak kampta şans verilecek.

Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu ve Yusuf Demir gibi futbolcular sergileyecekleri performansla hocaları Okan Buruk'un gözüne girmeye çalışacak.

Tecrübeli hocanın, orta sahada oynayan Taylan'ı gelecek sezon takımda değerlendirmek istediği öğrenildi. 




 
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