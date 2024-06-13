Real Madrid'de hedef Tottenham'ın yıldızı

LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Real Madrid yeni hedefini belirledi.
GÖZLER PREMIER LİG'DE
ESPN'de yer alan habere göre Real Madrid gözünü Tottenham forması giyen Cristian Romero'ya çevirdi.
Haberin detaylarında stoper takviyesi yapmak isteyen Real Madrid'in, 26 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu listesine eklediği ve teklif yapmaya hazırlandığı söylendi.
34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 34 resmi maça çıkan Cristian Romero bu karşılaşmalarda 5 gollük skor katkısı sağladı.
GÖZLER PREMIER LİG'DE
ESPN'de yer alan habere göre Real Madrid gözünü Tottenham forması giyen Cristian Romero'ya çevirdi.
Haberin detaylarında stoper takviyesi yapmak isteyen Real Madrid'in, 26 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu listesine eklediği ve teklif yapmaya hazırlandığı söylendi.
34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 34 resmi maça çıkan Cristian Romero bu karşılaşmalarda 5 gollük skor katkısı sağladı.
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