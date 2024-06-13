Real Madrid'de hedef Tottenham'ın yıldızı

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Real Madrid'in gözü Cristian Romero'da.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de hedef Tottenham'ın yıldızı
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13 Haziran 2024 20:13
LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Real Madrid yeni hedefini belirledi.

GÖZLER PREMIER LİG'DE

ESPN'de yer alan habere göre Real Madrid gözünü Tottenham forması giyen Cristian Romero'ya çevirdi.

Haberin detaylarında stoper takviyesi yapmak isteyen Real Madrid'in, 26 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu listesine eklediği ve teklif yapmaya hazırlandığı söylendi.

34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 34 resmi maça çıkan Cristian Romero bu karşılaşmalarda 5 gollük skor katkısı sağladı.

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