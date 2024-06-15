Trabzonspor'dan flaş hamle: Dele-Bashiru

Trabzonspor, Hatayspor forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan flaş hamle: Dele-Bashiru
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15 Haziran 2024 13:26
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, Hatayspor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine aldı.

Nijerya Milli Takımı'na da seçilen yıldız oyuncunun sözleşmesinde '2 milyon Euro'ya Türkiye içi serbest kalır' maddesi bulunuyor..

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 9 gol 6 asistlik performans gösterdi.



 
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