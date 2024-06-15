Trabzonspor'dan flaş hamle: Dele-Bashiru

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, Hatayspor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine aldı.
Nijerya Milli Takımı'na da seçilen yıldız oyuncunun sözleşmesinde '2 milyon Euro'ya Türkiye içi serbest kalır' maddesi bulunuyor..
23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 9 gol 6 asistlik performans gösterdi.
Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, Hatayspor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine aldı.
Nijerya Milli Takımı'na da seçilen yıldız oyuncunun sözleşmesinde '2 milyon Euro'ya Türkiye içi serbest kalır' maddesi bulunuyor..
23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 9 gol 6 asistlik performans gösterdi.