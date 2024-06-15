Ergin Ataman: 'Ben sadece işimi yaptım'

Yunanistan Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında evinde Olympiakos'u yenerek 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazanan ve şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos'ta Türk başantrenör Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu.Tarihi bir sezon yaşadıklarını söyleyen Ataman,dedi.Takımına büyük övgüler dizen Ataman,sözlerini sarf etti.Ergin Ataman, bu sonuçla birlikte Panathinaikos'un başındaki ilk sezonunda hem EuroLeague hem de Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmış oldu.