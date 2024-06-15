Galatasaray'ın transferde şifresi EURO 2024

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray, hem oyuncularına gelen teklifler hem de transfer edilecek isimler için turnuva sonrasını bekleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın transferde şifresi EURO 2024
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15 Haziran 2024 09:37
Son güncelleme 15 Haziran 2024 09:51
3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başlayacak Galatasaray'da sessiz bir bekleyiş söz konusu. Bunun nedeni ise transferdeki yol haritasını EURO 2024'teki performansların belirleyecek olması.

GALATASARAY, ACELECİ DAVRANMIYOR

A Milli Takım'ın bankoları Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile birçok kulüp ilgileniyor. Galatasaray Yönetimi ise oyuncu satışında aceleci davranmıyor ve milli yıldızların piyasa yapacağını öngörüyor.



FOFANA VE CLAUSS'UN DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Kadroya katılması düşünülen oyuncular için de EURO 2024'ün bitmesi beklenecek. Fransa'nın aday kadrosunda yer alan Youssouf Fofana ve Jonathan Clauss'un durumu takip ediliyor. 

 
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