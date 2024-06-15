Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü transferi mutlu sona yakın!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun takımda tutulmasını istediği Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü transferi mutlu sona yakın!
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15 Haziran 2024 10:49
Fenerbahçe'ye devre arası kiralık olarak gelen Çağlar Söyüncü ilk döneminde sallandı.

Hem hazır olmaması hem de eski sakatlıklarının etkisi onun istenilen performansı göstermesini engelledi. Milli yıldız sezonun son bölümünde ise kalitesini sahaya yansıttı; değerini kanıtladı.

Takımın yeni teknik patronu Jose Mourinho da Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar'ın takımda tutulması yönünde rapor verince yönetim harekete geçti.



4-5 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR

Eldeki kadronun korunmasını isteyen Mourinho, Çağlar'la ilgili olumlu görüş bildirdi. Premier League'den de tanığını başarılı stoper için "Bu kalitedeki bir oyuncuyu bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Yönetim de İspanyollar ile gerçekleştirdikleri görüşmeleri son aşamaya taşıdı. Fenerbahçe bonservis talebini 4-5 milyon Euro bandında indirmeye çalışıyor. Atletico tarafı ise 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı ancak mutlu son çok yakın.

28 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.



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