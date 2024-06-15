Almanya, EURO 2024'e gümbür gümbür başladı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Julian Nagelsmann'ın ekibi ev sahibi Almanya, Steve Clarke'ın yönetimindeki İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.
A Grubu'nda bulunan iki ekibin Allianz Arena'da oynanan mücadelesinde Almanya'nın gollerini 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+1'de penaltıdan Kai Havertz, 68. dakikada Niclas Füllkrug ve 90+3'te Emre Can kaydetti.
İskoçya'nın tek golünü ise 87. dakikada Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti. İskoçya karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamladı.
Bu sonuç, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde alınan en farklı açılış maçı skoru oldu.
İskoçya'da Ryan Porteous 44. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla kırmızı kart görürken, Almanya'nın 76. dakikada Füllkrug ile bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.
JULIAN NAGELSMANN REKOR KIRDI
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç teknik direktörü oldu. (36 yıl 327 gün)
Bir önceki rekor, Slovenya'nın Euro 2000'deki ilk maçında görev yapan Srecko Katanec'e aitti. (36 yıl 333 gün)
WIRTZ VE MUSIALA TARİHE GEÇTİ
Florian Wirtz, attığı gol ile birlikte Almanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç futbolcu oldu. Aynı maçta gol atan Jamal Musiala'dan Wirtz'den sonraki en genç isim oldu.
Bu sonuçla birlikte Almanya turnuvaya 3 puanla başlarken, İskoçya turnuvanın ilk maçından puansız ayrılmış oldu.
Grubun bir sonraki maçında Almanya 19 Haziran Çarşamba günü Macaristan ile karşılaşırken, İskoçya ise aynı gün İsviçre ile mücadele edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada ev sahibi Almanya öne geçti. Soldan uzun atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Kimmich, pasını yerden derinlemesine ceza yayına gönderdi. Buraya hareketlenen Wirtz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
19. dakikada Almanya farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Havertz, şut açısını kaybedince topu geriden gelen Musiala'ya aktardı. Hafif sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Musiala, bir rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0.
25. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.
39. dakikada Rüdiger'in ceza sahası dışından şutunda top haleci Gunn'da kaldı.
42. dakikada Almanya, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı.
45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Havertz, ağları havalandırdı: 3-0.
68. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Bir kişi fazla oynamanın avantajıyla baskıyı artıran Almanya'da sahneye bu kez Füllkrug çıktı. Ceza sahası içinde İskoçya savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan 31 yaşındaki futbolcu, düzgün ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.
76. dakikada Almanya'nın golü VAR'a takıldı. Soldan yapılan ortada altıpas önünde topu kontrol eden Füllkrug, farkı 5'e çıkaran golü kaydetti. Yapılan inceleme sonucunda Füllkrug'un ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.
87. dakikada İskoçya farkı 3'e indirdi. Robertson'un sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu McKenna kaleye göndermek istedi. Tehlikeyi önlemek isteyen Rüdiger ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 4-1.
90+3. dakikada Almanya, yeniden farkı 4'e çıkardı. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Can'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-1.
Stat: Münih Futbol Arena
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich (Dk. 46 Gross), Kross (Dk. 80 Emre Can), Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz (Dk. 63 Sane), Havertz (Dk. 63 Füllkrug)
İskoçya: Gunn, Hendry, Porteous, Tierney (Dk. 78 McKenna), Ralston, McTominay, McGregor (Dk. 67 Gilmour), Robertson, McGinn (Dk. 67 McLean), Christie (Dk. 82 Shankland), Adams (Dk. 46 Hanley)
Goller: Dk. 10 Wirtz, Dk. 19 Musiala, Dk. 45+1 Havertz (Penaltıdan), Dk. 68 Füllkrug, Dk. 90+3 Emre Can (Almanya), Dk. 87 Rüdiger (Kendi kalesine) (İskoçya)
Kırmızı kart: Dk. 44 Porteous (İskoçya)
Sarı kartlar: Dk. 31 Andrich, Dk. 62 Tah (Almanya), Dk. 48 Ralston (İskoçya)
A Grubu'nda bulunan iki ekibin Allianz Arena'da oynanan mücadelesinde Almanya'nın gollerini 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+1'de penaltıdan Kai Havertz, 68. dakikada Niclas Füllkrug ve 90+3'te Emre Can kaydetti.
İskoçya'nın tek golünü ise 87. dakikada Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti. İskoçya karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamladı.
Bu sonuç, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde alınan en farklı açılış maçı skoru oldu.
İskoçya'da Ryan Porteous 44. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla kırmızı kart görürken, Almanya'nın 76. dakikada Füllkrug ile bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.
JULIAN NAGELSMANN REKOR KIRDI
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç teknik direktörü oldu. (36 yıl 327 gün)
Bir önceki rekor, Slovenya'nın Euro 2000'deki ilk maçında görev yapan Srecko Katanec'e aitti. (36 yıl 333 gün)
WIRTZ VE MUSIALA TARİHE GEÇTİ
Florian Wirtz, attığı gol ile birlikte Almanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç futbolcu oldu. Aynı maçta gol atan Jamal Musiala'dan Wirtz'den sonraki en genç isim oldu.
Bu sonuçla birlikte Almanya turnuvaya 3 puanla başlarken, İskoçya turnuvanın ilk maçından puansız ayrılmış oldu.
Grubun bir sonraki maçında Almanya 19 Haziran Çarşamba günü Macaristan ile karşılaşırken, İskoçya ise aynı gün İsviçre ile mücadele edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada ev sahibi Almanya öne geçti. Soldan uzun atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Kimmich, pasını yerden derinlemesine ceza yayına gönderdi. Buraya hareketlenen Wirtz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
19. dakikada Almanya farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Havertz, şut açısını kaybedince topu geriden gelen Musiala'ya aktardı. Hafif sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Musiala, bir rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0.
25. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.
39. dakikada Rüdiger'in ceza sahası dışından şutunda top haleci Gunn'da kaldı.
42. dakikada Almanya, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı.
45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Havertz, ağları havalandırdı: 3-0.
68. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Bir kişi fazla oynamanın avantajıyla baskıyı artıran Almanya'da sahneye bu kez Füllkrug çıktı. Ceza sahası içinde İskoçya savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan 31 yaşındaki futbolcu, düzgün ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.
76. dakikada Almanya'nın golü VAR'a takıldı. Soldan yapılan ortada altıpas önünde topu kontrol eden Füllkrug, farkı 5'e çıkaran golü kaydetti. Yapılan inceleme sonucunda Füllkrug'un ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.
87. dakikada İskoçya farkı 3'e indirdi. Robertson'un sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu McKenna kaleye göndermek istedi. Tehlikeyi önlemek isteyen Rüdiger ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 4-1.
90+3. dakikada Almanya, yeniden farkı 4'e çıkardı. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Can'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-1.
Stat: Münih Futbol Arena
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich (Dk. 46 Gross), Kross (Dk. 80 Emre Can), Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz (Dk. 63 Sane), Havertz (Dk. 63 Füllkrug)
İskoçya: Gunn, Hendry, Porteous, Tierney (Dk. 78 McKenna), Ralston, McTominay, McGregor (Dk. 67 Gilmour), Robertson, McGinn (Dk. 67 McLean), Christie (Dk. 82 Shankland), Adams (Dk. 46 Hanley)
Goller: Dk. 10 Wirtz, Dk. 19 Musiala, Dk. 45+1 Havertz (Penaltıdan), Dk. 68 Füllkrug, Dk. 90+3 Emre Can (Almanya), Dk. 87 Rüdiger (Kendi kalesine) (İskoçya)
Kırmızı kart: Dk. 44 Porteous (İskoçya)
Sarı kartlar: Dk. 31 Andrich, Dk. 62 Tah (Almanya), Dk. 48 Ralston (İskoçya)
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|Macaristan
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|İsviçre
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|İskoçya
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