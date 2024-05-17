VAR için flaş değişiklik: Basketbol sistemi

2018 Dünya Kupası'yla futbola giriş yapan VAR için teknik direktörlerin iki kere izleme isteği getiriliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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VAR için flaş değişiklik: Basketbol sistemi
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17 Mayıs 2024 23:19
2018 Dünya Kupası'yla birlikte futbola giriş yapan ve tüm dünyayı ikiye bölen VAR için yeni uygulama yolda.

BASKETBOL SİSTEMİ

Fransız basınında çıkan habere göre FIFA'nın hakemlik başkanı Pierluigi Collina, iki gençlik müsabakasında yeni ve daha ucuz bir sistemin test edildiğini açıkladı.

Yapılacak yeni değişikle aynı basketbolda olduğu gibi teknik direktörün hakemi bir hareketi incelemeye göndermek için iki hakkı olacak. Eğer meydan okuması başarılı olursa ve karar değişirse hakkı boşa gitmeyecek.

Collina ise bu durumun daha ucuz olacağı ve majör turnuvalarda olmasa bile daha alt kalibre liglerde ve turnuvalarda kullanılabileceğini söyledi.

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