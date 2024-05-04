Haber Tarihi: 04 Mayıs 2024 11:12 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 11:12

2024 Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları sona erdi. Futbolseverler şimdi finale çıkacak takımları netleşeceği rövanş maçlarına odaklandı. Peki, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?

2024 Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yendi, Olimpik Marsilya ile Atalanta 1-1 berabere kaldı.

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'da konuk olduğu Roma karşısında 28. dakikada Florian Wirtz ve 73. dakikada Robert Andrich'in attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Günün diğer maçında ise Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya, bir diğer İtalya ekibi Atalanta'yı ağırladı. Atalanta, 11. dakikada Gianluca Scamacca ile 1-0 öne geçti. Olimpik Marsilya, rakibine 20. dakikada Chancel Mbemba ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Karşılaşmaların rövanşları, 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
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