Karagümrük'e kötü haber! Galatasaray maçında yok!

Trendyol Süper Lig'in 335. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Kayseri'de oynanan maç 2-2 sona erdi.



Ev sahibi ekibin golleri 3. dakikada Carlos Mane, 64. dakikada ise Boa Morte kaydetti. Karagümrük'ün gollerini 51. dakikada Sofiane Feghouli, 60. dakikada ise Markao attı.



GALATASARAY MAÇINDA YOK!



Karagümrük'te kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.



Bu sonuçla birlikte puanını 41 yapan Kayserispor, ligde kalma yolunda çok kritik bir puan aldı. 37 puana yükselen Karagümrük tehlike bölgesinde kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Galatasaray ile oynayacak. Kayserispor ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın rakip sahaya gönderdiği topta, Gökhan Sazdağı'nın kafa pası ile Karagümrük kalecisi Sirigu ile karşı karşıya kalan Mane'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



25. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Karagümrük'te Eysseric'in ceza sahasına ortasında, Koray Günter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak takım arkadaşlarının yanından geçerek auta çıktı.



27. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan kazandığı serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Ceccherini'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.



33. dakikada gelişen Karagümrük atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Mendes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



48. dakikada gelişen Kayserispor atağında, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Boa Morte'nin yerden vuruşunda, kaleci Sirigu topu çeldi.



51. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare'nin ceza sahasına ortasına Feghouli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



54. dakikada Kayseri ekibi gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya, arka direkte Boa Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



60. dakikada Karagümrük öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Emre Mor'un vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan seken topu, Marcao kafa vuruşu ile boş kaleye gönderdi: 1-2.



64. dakikada Kayseri ekibi beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.



90. dakikada gelişen Kayseri atağında Mane'nin ceza sahasına ortasında Arif Kocaman'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Shukurov, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 82 Eray Özbek), Boa Morte, Ramazan Civelek (Dk. 79 Carole), Cardoso, Nazon (Dk. 73 Bahoken), Mane

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk. 41 Nazım Sangare), Koray Günter, Kourbelis, Ceccherini, Levent Mercan (Dk. 74 Salih Dursun), Rohden (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş (Dk. 46 Emre Mor), Eysseric, Mendes, Marcao (Dk. 88 Paoletti)

Goller: Dk. 3 Mane, Dk. 64 Boa Morte (Mondihome Kayserispor), Dk. 51 Feghouli, Dk. 60 Marcao (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 86 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 24 Mane (Mondihome Kayserispor), Dk. 67 Kourbelis, Dk. 80 Ceccherini, Dk. 87 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU