Fotoğraf çekilmek mi, çekinmek mi?

Doğrusu fotoğraf çekilmektir.



"Çekinmek" fiili, bir şeyden kaçınmak, çekinmek, cesaret edememek anlamlarına gelir. Fotoğraf çekilmek ise bir eylemdir ve birinin fotoğrafının çekilmesi anlamına gelir.



Dolayısıyla, fotoğraf çekilmekten çekinemeyiz.



Doğru Kullanım:



Fotoğraf çekilelim mi? (Yanlış)



Fotoğraf çektirelim mi? (Doğru)



Çekildiğimiz fotoğrafları yollasana. (Yanlış)



Çektirdiğimiz fotoğrafları yollasana. (Doğru)



Ek Bilgiler:



"Fotoğraf çekmek" fiilinden türeyen "çektirmek" fiili de doğrudur ve "birinin fotoğrafını bir başkasına çektirmek" anlamına gelir.



"Çekilmek" fiili "bir işten ayrılmak" anlamında da kullanılabilir. Bu durumda fotoğraf çekilmekle ilgisi yoktur.

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