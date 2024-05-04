Haber Tarihi: 04 Mayıs 2024 13:52 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 13:52

Fotoğraf çekilmek mi, çekinmek mi?

Günlük hayatta sıkça yapılan anlatım ve yazım hatalarından biri olan 'fotoğraf çekilmek mi, çekinmek mi'nin doğru anlamı 'fotoğraf çekmek'tir.

Fotoğraf çekilmek mi, çekinmek mi?
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Doğrusu fotoğraf çekilmektir.

"Çekinmek" fiili, bir şeyden kaçınmak, çekinmek, cesaret edememek anlamlarına gelir. Fotoğraf çekilmek ise bir eylemdir ve birinin fotoğrafının çekilmesi anlamına gelir.

Dolayısıyla, fotoğraf çekilmekten çekinemeyiz.

Doğru Kullanım:

Fotoğraf çekilelim mi? (Yanlış)

Fotoğraf çektirelim mi? (Doğru)

Çekildiğimiz fotoğrafları yollasana. (Yanlış)

Çektirdiğimiz fotoğrafları yollasana. (Doğru)

Ek Bilgiler:

"Fotoğraf çekmek" fiilinden türeyen "çektirmek" fiili de doğrudur ve "birinin fotoğrafını bir başkasına çektirmek" anlamına gelir.

"Çekilmek" fiili "bir işten ayrılmak" anlamında da kullanılabilir. Bu durumda fotoğraf çekilmekle ilgisi yoktur.
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