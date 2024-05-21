Haber Tarihi: 21 Mayıs 2024 17:36 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 17:36

FED faiz kararı ne zaman? 2024 Mayıs FED faiz kararı beklentisi tahmini

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından FED'in alacağı yeni faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Bu ay FED faiz kararı var mı?

FED faiz kararı ne zaman? 2024 Mayıs FED faiz kararı beklentisi tahmini
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FED faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Son olarak politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutan FED'in yeni faiz kararı bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Bu ay faiz kararı var mı?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yüksek enflasyon karşısında 2022'den bu yanan sıkı para politikası izleyen Fed, bu yılın ilk iki toplantısında da faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Ülkede yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Fed, bu yıl ocak ve mart ayında düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Politika faizini art arda 5 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakan Fed, faiz oranını en son Temmuz 2023'te 25 baz puan artırmıştı.

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı piyasalarda merak konusu olurken bankanın ocak ve mart aylarında yapılan toplantılarının karar metinlerinde, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven duyulana kadar politika faizini düşürmenin uygun olmayacağı vurgulandı.

Son toplantısının ardından projeksiyonlarını da açıklayan Fed, bu yıl için öngördüğü toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi beklentisini korudu.

Yatırımcılar ABD'de açıklanan verilerde ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu ararken para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayıs ayındaki toplantısında da politika faizini yüzde 90 ihtimalle sabit tutacağı, haziran ayında ise yüzde 58 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.
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