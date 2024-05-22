Avrupa'da normal sezonun sonuna gelirken UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen ile Atalanta karşı karşıya gelecek.İrlanda Dublin Arena'da oynanacak karşılamayı Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşma TV8.5'tan naklen yayınlanacak.Atalanta'nın muhtemel ilk 11'i: Musso; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman, Scamacca.Bayer Leverkusen'in muhtemel ilk 11'i: Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz, Schick.İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak finalde, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için mücadele edecek.Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 takımla finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.Bayer Leverkusen, turnuvadaki ikinci finalinden de şampiyonlukla ayrılmayı hedefliyor.İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetiminde bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üstü eden ve Avrupa futboluna damgasını vuran Bayer Leverkusen, Bundesliga şampiyonluğunun ardından UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanırsa başarısını kıta çapında da tescilleyecek.Alman temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren final yolunda oynadığı 12 maçın 9'unu kazanırken, 3 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Bayer Leverkusen, kalesinde 10 gol gördü.Karabağ, Molde ve Hacken ile H Grubu'nda yer alan Bayer Leverkusen, tüm grup maçlarını kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.Bu turda bir kez daha Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşen ve rakibini kupa dışında bırakan Alonso'nun öğrencileri, çeyrek finalde geçen yılın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu West Ham'ı, yarı finalde de geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Roma'yı eleyerek kupaya bir adım daha yaklaştı.Turnuvada 36 yıl sonra ikinci kez finale çıkan Bayer Leverkusen, UEFA organizasyonlarında 3 şampiyonluk yaşayan Alonso yönetiminde kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.1987-88 sezonunda final oynayan Alman ekibi, İspanyol temsilcisi Espanyol ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden, rövanşı 3-0 kazanan Bayer Leverkusen, rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak tarihinin tek Avrupa kupasını havaya kaldırdı.Bundesliga'da şampiyonluğu beş kez kaçırdığı için "Neverkusen" diye anılan Alman ekibi, 119 yıllık yıllık özlemine bu sezon son verdi.Alonso'nun öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'ni, 25 Mayıs'ta da Almanya Kupası'nı kazanmaları halinde namağlup üçleme yaparak tarihi bir başarıya daha imza atacak.Avrupa futbolunda geçen yıl Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı kazanarak sezonu üçlemeyle kapamıştı.Tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen, Portekiz ekibi Benfica'dan aldığı tarihi rekoru geliştirmeye devam ediyor.Alman temsilcisi, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmıştı.Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımlarının toplam futbolcu değeri 939 milyon avro olarak dikkati çekiyor.Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta 348,6 milyon, Bayer Leverkusen ise 590 milyon avro oldu.İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon avro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon avro ile Bayer Leverkusen'de en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor.Bayer Leverkusen takımıyla karşılaşacak İtalyan ekibi Atalanta, Avrupa kupalarındaki ilk finalinden şampiyonlukla ayrılmayı hedefliyor.Dublin yolunda 12 maç oynayan Atalanta, sahadan 7 galibiyet, 4 beraberlikle ayrılırken, tek mağlubiyetini çeyrek finalde Liverpool'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.Sporting, Sturm Graz ve Rakow ile D Grubu'nda yer alan mavi-siyahlılar, 14 puanla grup lideri olarak son 16 turu biletini aldı.Bu turda bir kez daha eşleştiği Portekiz temsilcisi Sporting'i eleyen Atalanta, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Liverpool'u Anfiled Road Stadı'nda 3-0 mağlup ederek sezonun sürpriz sonuçlarından birine imza attı.Liverpool'u çeyrek finalde kupa dışına iten Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, yarı finalde de Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı eleyerek tarihinin ilk Avrupa kupası finaline adını yazdırdı.2016 yılında takımın başına geçen ve oynattığı hücum futboluyla sporseverlerin beğenisini toplayan Gian Piero Gasperini, Atalanta ile 8 sezonun 6'sında Avrupa futbolunda boy gösterdi.2019-2020 ve 2021-2022 sezonları arasında üst üste üç sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İtalyan ekibi, ilk sezonunda çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.2021-2022 sezonunda "Devler Ligi"ne veda ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha çeyrek final gören Gasperini yönetimindeki Atalanta, bu sezon kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en başarılı sezonuna imza atarak Dublin biletini aldı.İtalya'da iki kez sezonun teknik direktörü seçilen 66 yaşındaki deneyimli teknik adam, mavi-beyazlı takımla ilk kupasını "Çizme" dışında kazanmaya çok yakın.West Ham'da geçen yıl sakatlığı nedeniyle Avrupa Konferans Ligi finalini kaçıran Gianluca Scamacca, bu sezon Atalanta formasıyla eleme aşamasındaki tüm rakiplerine gol atarak final yolunda takımını sırtladı.Grup aşamasında 1 gol atan 25 yaşındaki İtalyan futbolcu, son 16 turunda Sporting'e 2, çeyrek finalde Liverpool'a 2, yarı finalde de Olimpik Marsilya'ya bir gol atarak takımının bu turnuvadaki en golcü (6) ismi oldu.Turnuvada şu ana kadar 22 gol atan İtalyan ekibinde Orlando City'ye giden Luis Muriel 4, Charles De Ketelaere, Ademola Lookman ve Matteo Ruggeri 2'şer, El Bilal Toure, Ederson, Mario Pasalic, Giovanni Bonfanti, Giorgio Scalvini ve Berat Gjimshiti ise birer golle takımlarının başarısına katkı sağladı.