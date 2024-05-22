Karne günü ne zaman? 2024 Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Okulların kapanmasına çok az bir zaman kala, karnelerin hangi gün verileceği milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Her yıl okul yönetiminin belirlediği saat aralıklarında verilen karnelerin bu yıl hangi tarihte verileceği merak konusu oldu. Peki, karne günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Yani okulların kapanmasına 22 gün kaldı.

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibarıyla verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.