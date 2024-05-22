Francesco Farioli, Hollanda devine doğru

Nice teknik direktörü Francesco Farioli, Hollanda ekiplerinden Ajax'ın başına geçmek üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Francesco Farioli, Hollanda devine doğru
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22 Mayıs 2024 18:43
Ülkemizde bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan ve şu anda Nice'yi çalıştıran Francesco Farioli için dev bir iddia ortaya atıldı.

HOLLANDA DEVİNİN BAŞINA GEÇİYOR

Voetball International'da yer alan habere göre Ajax, gelecek sezon Francesco Farioli'yi takımın başına geçirmek üzere.

Haberin detaylarında Ajax yönetiminin, 35 yaşındaki İtalyan teknik adamın oyun felsefesini çok beğendiği ve bu yüzden Farioli'yi takımın başına getireceği iddia edildi.

Ayrıca Ajax'ın, Francesco Farioli için Nice'ye 1.2 milyon euro ödeyeceği de söylendi.

38 MAÇA ÇIKTI

Nice'nin başında 38 resmi maça çıkan Francesco Farioli bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken maç başına 1.68 puan ortalaması tutturdu.

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