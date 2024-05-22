ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden çalışmıyor?

OpenAI'den resmi bir açıklama gelmese de, bazı kaynaklar platformda geçici arızalar yaşandığını doğruluyor. Bu arızalar, 21 Mayıs 2024 ve 22 Mayıs 2024'te olmak üzere iki kez gerçekleşti. İlk çökmede, kullanıcılar endişe verici mesajlar bile aldığını bildirdi.



ChatGPT neden çöktü?



Kesin neden bilinmemekle birlikte, olası sebepler şunlar olabilir:



Yüksek trafik: ChatGPT son derece popüler bir platform ve yoğun kullanımın sunucuları zorlaması muhtemeldir.



Sunucu sorunları: Arızalar, altyapıdaki teknik aksaklıklardan da kaynaklanıyor olabilir.



Yapay zeka hataları: Dil modellerinin hatalı veya mantıksız yanıtlar üretmesi nadir değildir.



ChatGPT ne zaman geri gelecek?



OpenAI, her iki çökme sonrasında da sorunu hızlı bir şekilde çözerek platformu tekrar kullanılabilir hale getirdi.



Şu anda ChatGPT'nin erişilebilir olduğu ve normal şekilde çalıştığı bildiriliyor.



Ancak, platformda zaman zaman kısa süreli kesintiler yaşanması ihtimali her zaman mevcuttur.

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