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Fenerbahçe'den Bissouma'ya Amrabat formülü!

Fenerbahçe, Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma için Sofyan Amrabat transferinde uyguladığı formülü uygulayacak.

calendar 09 Haziran 2025 10:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Bissouma'ya Amrabat formülü!
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Yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız vermiş durumda.

Alternatifli bir liste üzerinde çalışan sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk isim; Tottenham'ın 28 yaşındaki Malili orta sahası Yves Bissouma...

AMRABAT TARİFESİ


Tecrübeli orta saha için sarı-lacivertliler, geçen sezon Sofyan Amrabat'ta uyguladığı sistemi bu transferde de kullanacak ve Tottenham'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.

TOTTENHAM SICAK BAKIYOR

İngiliz kulübünün, Bissouma'yı doğrudan satmak istemesine rağmen zorunlu opsiyon formülüne sıcak bakabileceği öğrenildi. Taraflar arasında bayramdan sonra resmi görüşme yapılacak.

TOPLAM 20 MİLYON EURO

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Bissouma için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro kiralama ücreti önereceği ve sözleşmeye de 15 milyon euro opsiyon koydurmayı planladığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 44 maçta forma giyen yıldız orta saha, 2 gol kaydetti. 


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