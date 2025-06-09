Yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız vermiş durumda.
Alternatifli bir liste üzerinde çalışan sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk isim; Tottenham'ın 28 yaşındaki Malili orta sahası Yves Bissouma...
AMRABAT TARİFESİ
Tecrübeli orta saha için sarı-lacivertliler, geçen sezon Sofyan Amrabat'ta uyguladığı sistemi bu transferde de kullanacak ve Tottenham'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.
TOTTENHAM SICAK BAKIYOR
İngiliz kulübünün, Bissouma'yı doğrudan satmak istemesine rağmen zorunlu opsiyon formülüne sıcak bakabileceği öğrenildi. Taraflar arasında bayramdan sonra resmi görüşme yapılacak.
TOPLAM 20 MİLYON EURO
Piyasa değeri 25 milyon euro olan Bissouma için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro kiralama ücreti önereceği ve sözleşmeye de 15 milyon euro opsiyon koydurmayı planladığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon 44 maçta forma giyen yıldız orta saha, 2 gol kaydetti.
Alternatifli bir liste üzerinde çalışan sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk isim; Tottenham'ın 28 yaşındaki Malili orta sahası Yves Bissouma...
AMRABAT TARİFESİ
Tecrübeli orta saha için sarı-lacivertliler, geçen sezon Sofyan Amrabat'ta uyguladığı sistemi bu transferde de kullanacak ve Tottenham'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.
TOTTENHAM SICAK BAKIYOR
İngiliz kulübünün, Bissouma'yı doğrudan satmak istemesine rağmen zorunlu opsiyon formülüne sıcak bakabileceği öğrenildi. Taraflar arasında bayramdan sonra resmi görüşme yapılacak.
TOPLAM 20 MİLYON EURO
Piyasa değeri 25 milyon euro olan Bissouma için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro kiralama ücreti önereceği ve sözleşmeye de 15 milyon euro opsiyon koydurmayı planladığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon 44 maçta forma giyen yıldız orta saha, 2 gol kaydetti.
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