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Beşiktaş, Embolo ile anlaşmaya yakın: Fark 5 milyon Euro!

Beşiktaş ve Monaco arasına pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Breel Embolo'nun siyah-beyazlı takımda oynamaya sıcak bakması bu transfer Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

calendar 09 Haziran 2025 14:16
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Embolo ile anlaşmaya yakın: Fark 5 milyon Euro!
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Beşiktaş, Monaco'nun golcüsü Breel Embolo'yu kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı. 

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fransız ekibi, 2022'den beri formasını giyen oyuncu için 15 milyon Euro talep ederken, Beşiktaş yönetimi 10 milyon Euro'luk teklifini resmen iletti. 28 yaşındaki forvetin transfer sürecinde ilerleme kaydedilirken, Embolo'nun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.

BASEL'DE PARLADI

2014'te Basel'de gösterdiği performansla dikkat çeken Embolo, 2016'da Schalke'ye transfer oldu. Sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan golcü 2019-2022 yılları arasında Mönchengladbach'ta forma giydi ve 22 gol kaydetti. 2022'de Monaco'ya geçen Embolo, geçtiğimiz sezon 19 lig maçında 6 gol attı. 

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