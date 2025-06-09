Beşiktaş, Monaco'nun golcüsü Breel Embolo'yu kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdı.
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Fransız ekibi, 2022'den beri formasını giyen oyuncu için 15 milyon Euro talep ederken, Beşiktaş yönetimi 10 milyon Euro'luk teklifini resmen iletti. 28 yaşındaki forvetin transfer sürecinde ilerleme kaydedilirken, Embolo'nun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
BASEL'DE PARLADI
2014'te Basel'de gösterdiği performansla dikkat çeken Embolo, 2016'da Schalke'ye transfer oldu. Sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan golcü 2019-2022 yılları arasında Mönchengladbach'ta forma giydi ve 22 gol kaydetti. 2022'de Monaco'ya geçen Embolo, geçtiğimiz sezon 19 lig maçında 6 gol attı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Fransız ekibi, 2022'den beri formasını giyen oyuncu için 15 milyon Euro talep ederken, Beşiktaş yönetimi 10 milyon Euro'luk teklifini resmen iletti. 28 yaşındaki forvetin transfer sürecinde ilerleme kaydedilirken, Embolo'nun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
BASEL'DE PARLADI
2014'te Basel'de gösterdiği performansla dikkat çeken Embolo, 2016'da Schalke'ye transfer oldu. Sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan golcü 2019-2022 yılları arasında Mönchengladbach'ta forma giydi ve 22 gol kaydetti. 2022'de Monaco'ya geçen Embolo, geçtiğimiz sezon 19 lig maçında 6 gol attı.
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