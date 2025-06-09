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Cherki, Manchester City yolcusu

Olympique Lyon, Rayan Cherki'nin transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı. Genç yıldız kısa süre içinde 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

calendar 09 Haziran 2025 14:48 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cherki, Manchester City yolcusu
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Olympique Lyon yönetimi, Manchester City ile Rayan Cherki'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Taraflar, City'nin ilk 22.5 milyon Euro'luk teklifini geliştirmesi sonrası el sıkıştı. Transferin bonservis bedeli açıklanmazken, iki tarafın da tatmin olduğu öğrenildi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, ABD'de başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Cherki'yi kadroda görmekte ısrarcı olduğu belirtildi.


Tüm detayların netleşmesinin ardından Rayan Cherki'nin, Manchester City ile 2030 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşmeyi kısa süre içinde imzalaması bekleniyor.

CHERKI'NİN LYON KARNESİ

Olympique Lyon altyapısından yetişen Rayan Cherki, profesyonel kariyerine 2019 yılında henüz 16 yaşındayken başladı. Lyon formasıyla toplam 185 resmi maça çıkan 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 29 gol atıp 45 asist üretti.


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