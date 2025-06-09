Haber Tarihi: 09 Haziran 2025 13:26 - Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025 13:26

Bugün bankalar, eczaneler, noterler açık mı? Okullar ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı tatilinde resmi kurumlar ve bazı özel işletmeler arefe günüyle birlikte 4.5 günlük tatile giriyor. Tatil süresince eczaneler nöbetçi sistemiyle çalışırken, hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ediyor. Bankalar, noterler ve Borsa İstanbul ise bayram tatilinin bitiminde yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bayram sonrası okullar, bankalar, noterler ve diğer kurumların açılış tarihi de merak konusu oldu.

Bugün bankalar, eczaneler, noterler açık mı? Okullar ne zaman açılacak?
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Kurban Bayramı heyecanı, Türkiye'nin 81 ilinde yaşanırken bayram tatili devam ediyor. Birçok özel işletmede ve kamu kurumlarında bayram sebebiyle hizmet verilmezken bayram tatili dönüşü beklenmeye başladı. Bayram tatilinde eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam ediyor. Benzer şekilde noterlerde nöbet sistemiyle çalışıyor. Kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar ise hizmet vermiyor. Okul, üniversite, kreş gibi eğitim kurumları da bayram tatili boyunca kapalı olacak. Bayram tatili sonrası normal mesai düzenine geçilecek. Peki Pazartesi günü bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, noterler ve okullar açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar…

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Dini ve milli öneme sahip günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'da benzer şekilde dini bayramlar arasında yer aldığından tatil oluyor.

Kurban Bayramı tatili 6 Haziran cuma günü başladı ve 4 gün sürecek. Bayram tatili toplam 4 gün sürerken Pazartesi günü de tatil devam edecek. Kurban Bayramı tatili Salı günü sona erecek.

KAMU KURUMLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatilinin sona ereceği tarih olan 10 Haziran Salı günü kurumlar normal çalışma düzenine dönecek. Salı günü okullar, üniversiteler, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları, (aile hekimleri) kargo firmaları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye başlayacak. Marketlerin çalışma günleri ise firmalara göre değişkenlik gösterirken birçok zincir market bayramın ikinci gününden itibaren çalışmaya başladı.

BAYRAM TATİLİNDE NERELER KAPALI?

Okullar, üniversiteler, kreşler, anaokulları gibi eğitim kurumları bayram tatilinde kapalı oluyor. Özel ve kamu bankaları, borsa, noterler de benzer şekilde hizmet vermiyor. Sağlık kuruluşlarından olan aile sağlığı merkezleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışıyor. Hastanelerin ise acil servisleri 7-24 açık oluyor.

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