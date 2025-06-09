Bugün bankalar, eczaneler, noterler açık mı? Okullar ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı heyecanı, Türkiye'nin 81 ilinde yaşanırken bayram tatili devam ediyor. Birçok özel işletmede ve kamu kurumlarında bayram sebebiyle hizmet verilmezken bayram tatili dönüşü beklenmeye başladı. Bayram tatilinde eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam ediyor. Benzer şekilde noterlerde nöbet sistemiyle çalışıyor. Kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar ise hizmet vermiyor. Okul, üniversite, kreş gibi eğitim kurumları da bayram tatili boyunca kapalı olacak. Bayram tatili sonrası normal mesai düzenine geçilecek. Peki Pazartesi günü bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, noterler ve okullar açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar…

Dini ve milli öneme sahip günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'da benzer şekilde dini bayramlar arasında yer aldığından tatil oluyor.

Kurban Bayramı tatili 6 Haziran cuma günü başladı ve 4 gün sürecek. Bayram tatili toplam 4 gün sürerken Pazartesi günü de tatil devam edecek. Kurban Bayramı tatili Salı günü sona erecek.

Bayram tatilinin sona ereceği tarih olan 10 Haziran Salı günü kurumlar normal çalışma düzenine dönecek. Salı günü okullar, üniversiteler, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları, (aile hekimleri) kargo firmaları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye başlayacak. Marketlerin çalışma günleri ise firmalara göre değişkenlik gösterirken birçok zincir market bayramın ikinci gününden itibaren çalışmaya başladı.

Okullar, üniversiteler, kreşler, anaokulları gibi eğitim kurumları bayram tatilinde kapalı oluyor. Özel ve kamu bankaları, borsa, noterler de benzer şekilde hizmet vermiyor. Sağlık kuruluşlarından olan aile sağlığı merkezleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışıyor. Hastanelerin ise acil servisleri 7-24 açık oluyor.