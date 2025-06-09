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Galatasaray, Mertens'in alternatifini buldu

Galatasaray, Dinamo Zagreb'in genç yıldızı Martin Baturina için harekete geçti.

calendar 09 Haziran 2025 09:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Mertens'in alternatifini buldu
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Galatasaray'da kadro çalışmalarına hız verildi.

Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da başarı hedefi doğrultusunda yine yıldız isimlerle temasa geçti.

Hücum bölgesinde Victor Osimhen'den gelecek cevabı bekleyen Galatasaray, diğer bölgelerde de yıldız futbolcuları listesine aldı.Sözleşmesi sona eren Dries Mertens'e veda eden Galatasaray, aradığı 10 numarayı Hırvatistan'da buldu.



Dinamo Zagreb forması giyen ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılan Martin Baturina için sarı-kırmızılı kulüp teklif yapmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO

Hırvat ekibi, 22 yaşındaki 10 numaranın bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray dışında İtalya'dan Como da Martin Baturina ile ilgileniyor

SCOUT EKİBİNDEN ONAY 

UEFA Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'a sıcak bakan Baturina'ya scout ekibi olumlu rapor verdi.

YABANCI KURALINA DA UYUYOR

Şubat 2003 doğumlu Hırvat yıldız adayı, TFF'nin belirlediği 12+2 yabancı kuralına da uyuyor. 

12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Gösterdiği performansla dikkat çeken Martin Baturina, genç yaşında 12 kez Hırvatistan A Milli Takım formasını giydi.

45 MAÇTA 6 GOL 12 ASİST

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Baturina, 6 gol atarken, 12 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. 


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