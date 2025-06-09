Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Galatasaray'da kadro çalışmalarına hız verildi.



Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da başarı hedefi doğrultusunda yine yıldız isimlerle temasa geçti.



Hücum bölgesinde Victor Osimhen'den gelecek cevabı bekleyen Galatasaray, diğer bölgelerde de yıldız futbolcuları listesine aldı.Sözleşmesi sona eren Dries Mertens'e veda eden Galatasaray, aradığı 10 numarayı Hırvatistan'da buldu.

Dinamo Zagreb forması giyen ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılan Martin Baturina için sarı-kırmızılı kulüp teklif yapmaya hazırlanıyor.Hırvat ekibi, 22 yaşındaki 10 numaranın bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray dışında İtalya'dan Como da Martin Baturina ile ilgileniyorUEFA Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'a sıcak bakan Baturina'ya scout ekibi olumlu rapor verdi.Şubat 2003 doğumlu Hırvat yıldız adayı, TFF'nin belirlediği 12+2 yabancı kuralına da uyuyor.Gösterdiği performansla dikkat çeken Martin Baturina, genç yaşında 12 kez Hırvatistan A Milli Takım formasını giydi.Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Baturina, 6 gol atarken, 12 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.