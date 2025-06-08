08 Haziran
Portekiz-İspanya
22:00
08 Haziran
Racing Santander-CD Mirandes
2-390'
08 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Madagaskar
3-1
08 Haziran
Gürcistan-Cape Verde
1-1

Kolo Muani'den geleceği için açıklama!

Juventus'un geçen sezon devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani, İtalyan ekibinde çok mutlu olduğunu ve Juventus'ta kalmak istediğini söyledi.

calendar 08 Haziran 2025 19:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kolo Muani'den geleceği için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus'un geçen sezon devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani, geleceğiyle ilgili konuştu.

"KALMAK İSTİYORUM"

Juventus ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran'a kadar devam eden Muani, İtalyan ekibinde kalmak istediğini söyledi.

Fransa'nın Almanya'yı yendiği Uluslar Ligi maçının ardından konuşan Fransız forvet, "Milli takımda ve kulüpte daha fazla süre alabildiğim için mutluyum. Juventus'ta çok mutluyum, orada devam etmeyi umuyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve orada olmaktan keyif alıyorum. Onlarla birlikte Kulüpler Dünya Kupası'na gidiyorum." dedi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY


Muani'nin adı Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'a devre arası transfer döneminde imza atmasının ardından İtalyan ekibiyle 19 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.