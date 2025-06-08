Kolo Muani'den geleceği için açıklama!

Juventus'un geçen sezon devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Randal Kolo Muani, geleceğiyle ilgili konuştu.
"KALMAK İSTİYORUM"
Juventus ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran'a kadar devam eden Muani, İtalyan ekibinde kalmak istediğini söyledi.
Fransa'nın Almanya'yı yendiği Uluslar Ligi maçının ardından konuşan Fransız forvet, "Milli takımda ve kulüpte daha fazla süre alabildiğim için mutluyum. Juventus'ta çok mutluyum, orada devam etmeyi umuyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve orada olmaktan keyif alıyorum. Onlarla birlikte Kulüpler Dünya Kupası'na gidiyorum." dedi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY
Muani'nin adı Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.
JUVENTUS PERFORMANSI
Juventus'a devre arası transfer döneminde imza atmasının ardından İtalyan ekibiyle 19 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
"KALMAK İSTİYORUM"
Juventus ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran'a kadar devam eden Muani, İtalyan ekibinde kalmak istediğini söyledi.
Fransa'nın Almanya'yı yendiği Uluslar Ligi maçının ardından konuşan Fransız forvet, "Milli takımda ve kulüpte daha fazla süre alabildiğim için mutluyum. Juventus'ta çok mutluyum, orada devam etmeyi umuyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve orada olmaktan keyif alıyorum. Onlarla birlikte Kulüpler Dünya Kupası'na gidiyorum." dedi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY
Muani'nin adı Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.
JUVENTUS PERFORMANSI
Juventus'a devre arası transfer döneminde imza atmasının ardından İtalyan ekibiyle 19 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
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