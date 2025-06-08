Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, Polonya Milli Takımı'nın teknik direktörü Michal Probierz takımda olduğu sürece milli takım forması giymeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu.Sosyal medyasında paylaşım yapan Robert Lewandowski,"Koşulları ve Polonya Milli Takımı teknik direktörüne olan güven kaybımı göz önünde bulundurarak, kendisi takımda görev aldığı sürece milli takımda oynamaktan vazgeçmeye karar verdim. Umarım dünyanın en iyi taraftarları için tekrar oynama şansı bulurum." diyerek milli takım formasını tekrardan giymek için şu anki teknik direktör Michal Probierz'in gitmesini talep ettiğini belirtti.Bu sezon Barcelona ile 52 maça çıkan Lewandowski, 42 gol atarken 3 de asist yaptı.