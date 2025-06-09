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Beşiktaş'ın B planı Taha Şahin: 3 milyon Euro!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek için Taha Şahin sesleri yükseliyor.

calendar 09 Haziran 2025 13:59
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın B planı Taha Şahin: 3 milyon Euro!
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Beşiktaş sağ bek için gündemine Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin'i aldı.

ONUR AYRILIRSA GÜNDEME GELECEK

Siyah-beyazlılardan ayrılmak isteyen Onur Bulut'a devre arasında olduğu gibi Başakşehir'in ilgisi devam ederken Anadolu ekiplerinden de talipler var. Beşiktaş, Onur Bulut ile yolların ayrılması halinde yerli sağ bek alternatifi olarak Taha Şahin'i listeye ekledi.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Karadeniz ekibi ile henüz resmi temaslar başlamazken ilerleyen günlerde transfer hareketliliğinin başlaması bekleniyor. Çaykur Rizespor'un oyuncu için 3 milyon Euro civarında bonservis belirlediği aktarılırken Taha'nın da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI


Taha Şahin, bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıkarken 8 asistlik katkı sağladı. 


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