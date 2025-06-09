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Semih Kılıçsoy'un tüm dikkati görüşmelerde!

Beşiktaş, Utrecht'in Semih Kılıçsoy için yaptığı teklifi düşük olduğu için reddederken genç oyuncu ise kulübün yaptığı görüşmelerin sonucunu bekliyor.

calendar 09 Haziran 2025 14:03
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Semih Kılıçsoy'un tüm dikkati görüşmelerde!
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a son olarak Hollanda'nın Utrecht ekibi talip oldu. Hollanda Ligi'nde geride kalan sezonu 4. bitiren ve Avrupa Ligi vizesi alan Utrecht, genç golcü için resmi teklifte bulundu.

Ancak siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini beklentilerinin çok altında olduğunu gerekçe göstererek geri çevirdi.

SEMİH, AVRUPA İHTİMALİNE SICAK BAKIYOR


Hollanda ekibinin Semih Kılıçsoy'a ilgisinin devam ettiği aktarılırken teklife yapılacak revize için bekleyiş sürüyor. Görüşmeleri takip eden Semih Kılıçsoy'un da Beşiktaş'ın gelen tekliflere göre vereceği kararı beklediği öğrenildi.

Genç forvet, Beşiktaş'ın da menfaatine uyacak bir teklifin gelmesi halinde oynayabileceği bir Avrupa ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, bu sezon 47 maçta görev alırken bunların 19'una 11'de başladı. Semih bu süreçte, 4 gol ve 3 asist üretti. 


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