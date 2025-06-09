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Fenerbahçe, Sane için bastırıyor!

Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti. Yıldız isme şu ana kadar en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği ifade ediliyor.

calendar 09 Haziran 2025 09:39
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Sane için bastırıyor!
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Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren yıldız kanat oyuncusu Leroy Sane, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 29 yaşındaki Alman futbolcunun durumu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmiş durumda. İngiltere'den Arsenal ve Tottenham, İtalya Serie A şampiyonu Napoli ve Türkiye'den Galatasaray, Sane ile ilgilenen kulüpler arasında.

EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'NİN

Ancak yarışta öne çıkan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcuya yıllık 15 milyon Euro garanti ücret içeren oldukça cazip bir teklif sundu. Bu rakam, Galatasaray'ın önerdiği 12 milyon Euro'luk teklifi de geride bırakıyor.


SON KARAR YILDIZ OYUNCUDAN

Fenerbahçe cephesi, bu transferi bitirmek adına temaslarını hızlandırmış durumda. Yönetim, Sane'yi projeye ve takıma inandırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Transferde son karar, yıldız oyuncuya ait.

DEVİN ÖZEK, DEVREYE GİRDİ

Almanya altyapısından gelen ve uzun yıllar Bayer Leverkusen'de çalışan Fenerbahçe'nin yeni futbol planlama sorumlusu Devin Özek, 29 yaşındaki yıldız ismi takıma kazandırmak için harekete geçti.

Özek, oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile temasa geçerek yalnızca sundukları yüksek maaşla değil, aynı zamanda kulübün gelecek vizyonuyla da fark yaratmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, önümüzdeki günlerde Leroy Sane ile bire bir bir görüşme yapılması bekleniyor. 


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