Haber Tarihi: 02 Haziran 2025 17:59 - Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 17:59

Kurban Bayramında otoyallar, köprüler ücretsiz mi 2025 | Bayramda Osmangazi köprüsü, Kuzey Marmara otoyolu ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ulaşım ile ilgili yeni bir karar alındı. Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gündeme geldi. İslam dünyasında heyecanla beklenen Kurban Bayramı 5 Haziran günü başlayacak. Bayram tatili boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi yolları tercih edecek olan sürücüler, ücret tarifelerine odaklandı. Bayram tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kurban Bayramı'nda köprüler, otoyollar kaç gün ücretsiz olacak? Bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Kurban Bayramında otoyallar, köprüler ücretsiz mi 2025 | Bayramda Osmangazi köprüsü, Kuzey Marmara otoyolu ücretsiz mi?
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi kaç gün ücretsiz? gibi konular Kurban Bayramı yaklaşırken öne çıkan başlıklardan oldu. Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı Resmi Gazete kararı ile açıklandı. Alınan karara göre Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 4 Haziran günü başlayacak. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu


* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara- Niğde Otoyolu

 


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